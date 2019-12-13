МОСКВА, 13 дек /ПРАЙМ/. Стокгольмский арбитражный суд закрыл доказательственное производство и официально установил крайний срок для вынесения решения по иску, поданному компанией против "Газпрома" относительно условий поставки и изменений цены на газ, решение суда ожидается в феврале или марте, говорится в сообщении польского нефтегазового концерна PGNiG.

"Сегодня Стокгольмский арбитражный суд издал постановление, в котором он информировал стороны о том, что доказательственное производство завершено и что он планирует выпустить окончательное решение в феврале или марте следующего года. Точная дата будет предоставлена??судом в первые дни февраля 2020 года", — отмечается в релизе компании.

"Промежуточное решение арбитража, а также ход разбирательства позволяют нам предполагать, что окончательное решение будет выгодным для PGNiG. Теперь достаточно подождать два-три месяца", — в свою очередь заявил председатель правления PGNiG Петр Вожняк, слова которого цитирует пресс-служба компании.

Подписанный в 1996 году контракт предусматривает поставки в Польшу до 10 миллиардов кубометров газа в год. Договор действует до 2022 года. В 2012 году стоимость газа для Польши по этому контракту была снижена на 10%. В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж о новом снижении стоимости. По мнению польской стороны, цена газа в контракте завышена и не соответствует состоянию рынка.

Арбитраж в июле 2018 года вынес промежуточное решение по иску PGNiG к "Газпрому" о пересмотре цен на газ. PGNiG сообщала, что суд признал доводы компании и постановил в этом решении, что имеется контрактная предпосылка, дающая право PGNiG требовать снижения цены в долгосрочном контракте, на основании которого "Газпром" поставляет газ в Польшу (так называемый "Ямальский контракт"). В октябре 2018 года "Газпром" обжаловал в Стокгольмском суде промежуточное решение арбитража.