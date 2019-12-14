МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на создание условий для привлечения дополнительных инвестиций в сферу электроснабжения, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ разработан Минэнерго России в соответствии с дорожной картой совершенствования законодательства и устранения административных барьеров для реализации национальной технологической инициативы "Энерджинет".

Проект направлен на "создание юридических гарантий предсказуемости и неизменности регуляторных условий для концессионера на всем протяжении срока действия концессионного соглашения", поясняет кабмин. Это должно снижать риски концессионеров и способствовать притоку инвестиций в сферу электроснабжения.

Законопроект, в частности, включает в состав существенных условий концессионных соглашений в сфере электроснабжения условия об объеме валовой выручки концессионера в рамках реализации такого соглашения, в том числе на каждый год срока его действия. Сейчас аналогичная норма действует в отношении объектов теплоснабжения и объектов по переработке (накоплению, утилизации, размещению обезвреживанию) твердых бытовых отходов.

Регулирование процедуры заключения концессионных соглашений в отношении объектов электроэнергетики будет осуществляться по аналогии с соглашениями, касающимися имущества государственных или муниципальных унитарных предприятий и бюджетных учреждений.