ДАМАСК, 15 дек — ПРАЙМ. Два газовых месторождения мощностью в один миллион кубометров введены в строй к востоку от сирийского города Хомс, это должно улучшить ситуацию с электроснабжением страны, сообщило в воскресенье министерство нефти САР.

"В рекордные сроки усилиями местных специалистов… добавлен один миллион кубометров газа путем ввода в строй и подключения к общей сети месторождений Шурейфа-2 и Шурейфа-104 к востоку от Хомса", — сообщило ведомство в полученном РИА Новости пресс-релизе.

Министерство уточнило, что в связи с растущим спросом на газ работы по подключению месторождений к сети заняли 15 дней.

"Ожидается, что это дополнительное количество газа положительно скажется на электроснабжении", — заявило ведомство.

В Сирии распространено использование генераторов из-за регулярных веерных отключений электричества. В особо холодные зимние дни из-за высокой нагрузки происходят и длительные отключения электричества.