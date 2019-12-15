ВЛАДИВОСТОК, 15 дек — ПРАЙМ. Россия готова продолжать к транзиту газа через территорию Украины при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта тема (на саммите в Париже – ред.) затрагивалась, обсуждалась в составе делегаций, были руководители компаний. От нас – (глава "Газпрома" Алексей) Миллер. Тема весьма детально, с цифрами обсуждалась. Мы сейчас с вами не сможем обсуждать детали, потому что переговоры продолжаются. Остаются ли трудности? Да, остаются. Их еще предстоит преодолеть нашим переговорщикам. Ряд позиций по-прежнему остаются неприемлемыми для российской стороны, об этом говорил наш президент", — сказал Песков.

По его словам, компании продолжают работу, продолжает работу министр энергетики. "С самого начала Путин говорил, что в даже условии диверсификации наших путей поставки энергоресурсов потребителям Европы, российская сторона готова продолжать дальше транзитировать газ через территорию Украины, но это возможно при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома". Переговоры продолжаются, пока не будем забегать вперед", — отметил Песков.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате. Дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.

При этом в понедельник в рамках саммита лидеров стран "нормандской четверки" (Франции, Германии, России и Украины) в Париже прошли переговоры РФ и Украины, на которой главы государств обсудили, в частности, транзит российского газа через Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что вопрос "удалось разблокировать" и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали. В частности, по словам Зеленского, удалось снять вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража — страна согласна получить ее газом. При этом украинский президент отметил, что выросла вероятность подписания транзитного контракта на выгодный для Украины срок в 10 лет.