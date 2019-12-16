МОСКВА, 16 дек /ПРАЙМ/. Около 47,8 тысячи человек в Ингушетии остаются без электроснабжения, следует из материалов Минэнерго РФ.

"Шестнадцатого декабря в 02.18 действием ТЗНП отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ "Плиево-Вознесеновская-2" с отпайкой на ПС 110 кВ "Ачалуки" (ДЗО ПАО "Россети" – ПАО "МРСК Северо-Запада") с неуспешными АПВ и РПВ. Были обесточены: ПС 110 кВ-2 ("Ачалуки", "Вознесеновская-2"); первая система шин 110 кВ на ПС 110 кВ "Старая", — говорится в сообщении. Указывается, что без электроснабжения остались около 66,8 тысячи потребителей Малгобекского района.

Уточняется, что в 02.37 мск подано напряжение на первую систему шин 110 кВ и части потребителей. "Без электроснабжения остаются около 47 800 человек, 9,5 МВт. Продолжаются аварийно-восстановительные работы", — указывается в сообщении.

ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа" — дочернее зависимое общество ПАО "Россети" (92%). Основные виды деятельности: передача электрической энергии по распределительным сетям; технологическое присоединение к электрическим сетям; оперативно-технологическое управление объектами электросетевого хозяйства; эксплуатация, ремонт, техническое перевооружение, реконструкция и развитие энергетического комплекса; производство электрической энергии.