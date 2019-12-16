МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Первый заместитель гендиректора "Русгидро" Джордж Рижинашвили покинул компанию по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Русгидро".

"Джордж Рижинашвили больше не работает в ПАО "Русгидро". Его заявление об увольнении по собственному желанию было удовлетворено", — сообщили в компании.

В компании он отвечал за стратегию и инновации, в том числе за IR (связи с инвесторами) и международную деятельность.

Рижинашвили был членом правления "Русгидро" с ноября 2009 года. До этого работал в "Интер РАО ЕЭС".