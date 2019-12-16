КИЕВ, 16 дек — ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" опроверг информацию о том, что России и Украине удалось достичь предварительного соглашения по поставкам российского газа. В понедельник об этом заявила пресс-служба компании.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в пятницу после встречи в Вене с главой "Газпрома" Алексеем Миллером сообщил РИА Новости, что есть предварительные договоренности по транзиту газа из России через Украину, по его словам, стороны активно обсуждают конкретику, хотя итогового согласованного варианта пока нет.

"Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности", — говорится в Twitter компании.

Действующий контракт России и Украины по поставкам газа истекает в конце этого года. Россия на последних трехсторонних переговорах с участием Еврокомиссии в октябре выразила мнение о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — с судебными спорами и поставками газа на Украину. Сейчас Россия и Украина ведут переговоры в двустороннем формате. Дата следующей встречи с участием ЕК пока не была назначена.