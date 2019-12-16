МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. "Газпром" в период с начала года по 15 декабря увеличил добычу газа на 0,6%, до 476,5 миллиарда кубометров, говорится в пресс-релизе компании.

"С 1 января по 15 декабря 2019 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 476,5 миллиарда кубометров газа. Это на 0,6% (на 3 миллиарда кубометров) больше, чем за аналогичный период 2018 года", — говорится в сообщении.

Спрос на газ компании из ГТС на внутреннем рынке за этот период — на уровне прошлого года, также отмечает "Газпром".

По итогам 2018 года "Газпром" увеличил добычу газа на 5,6%, до 497,6 миллиарда кубометров. В конце июня зампред правления компании Виталий Маркелов сообщал, что "Газпром" ожидает превышения плана добычи в 495 миллиардов кубометров по итогам 2019 года.

"Газпром" также, по предварительным данным, снизил экспорт газа в дальнее зарубежье на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 188,1 миллиарда кубометров, сообщает компания.

"В страны европейского дальнего зарубежья "Газпром" поставил 188,1 миллиарда кубометров газа — 99,9% к уровню одиннадцати с половиной месяцев рекордного 2018 года и на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года", — говорится в сообщении "Газпрома".

Отмечается также, что в ряд стран экспорт увеличился. В частности, в Австрию — на 30,8%, в Венгрию — на 38%, в Нидерланды — на 36,9%, в Чехию — на 28,7%, в Словакию — на 36,8%, во Францию — на 9,1%.

В 2018 году "Газпром" увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% — до рекордных 201,9 миллиарда кубометров. По итогам 2019 года ожидается снижение экспорта в дальнее зарубежье до 198 миллиардов кубометров.