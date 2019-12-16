БЕРЛИН, 16 дек — ПРАЙМ. Федеральное ведомство мореплавания и гидрографии ФРГ (BSH) до конца года примет решение по заявке компании Nord Stream 2 AG на прокладку газопровода "Северный поток-2" зимой и в начале весны 2020 года, сообщила РИА Новости представительница ведомства.

"Да, мы получили заявку. BSH будет стремиться к тому, чтобы оперативно принять решение еще в декабре", — заявила собеседница агентства.

Как сообщали ранее СМИ Германии, заявка нужна якобы из-за оговоренных в изначальном разрешении на строительство требований, что оно не должно негативно повлиять на популяцию водоплавающих птиц, зимующих в районе Поморской бухты. Газета Bild писала, что Nord Stream 2 AG обосновывает необходимость строительства зимой тем, что Дания поздно выдала разрешение. Кроме того, издание отмечало фактор американских санкций против "Северного потока-2", которые могут вступить в силу в начале следующего года и заставляют спешить завершить строительство.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным проектом, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.