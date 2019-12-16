НАЛЬЧИК, 16 дек /ПРАЙМ/. Специалисты восстановили электроснабжение жителей Малгобекского района Ингушетии, прерванное после аварии на электросетях, следует из материалов Минэнерго РФ.

Ранее сообщалось, что в 02.18 мск в понедельник в результате срабатывания защиты отключилась высоковольтная линия 110 кВ "Плиево-Вознесеновская-2". Без электроснабжения остались около 66,8 тысячи потребителей Малгобекского района.

В течение дня специалистам удалось восстановить снабжение части потребителей, к вечеру без электроснабжения оставались около 11,5 тысячи человек.

"В 20.23 мск в понедельник по временной схеме всем потребителям подано напряжение", — говорится в сообщении.

ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа" — дочернее зависимое общество ПАО "Россети" (92%). Основные виды деятельности: передача электрической энергии по распределительным сетям; технологическое присоединение к электрическим сетям; оперативно-технологическое управление объектами электросетевого хозяйства; эксплуатация, ремонт, техническое перевооружение, реконструкция и развитие энергетического комплекса; производство электрической энергии.