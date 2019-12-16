МОСКВА, 16 дек /ПРАЙМ/. Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в январе 2020 года вырастет по сравнению с декабрем 2019 года на 30 тысяч баррелей, или на 0,33%, до 9,135 миллиона баррелей в день, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

Самое большое увеличение добычи в январе ожидается на месторождении Permian — на 48 тысяч, до 4,742 миллиона баррелей в день. Добыча на Bakken поднимется на 3 тысячи баррелей, до 1,526 миллиона баррелей, на Appalachia рост составит 2 тысячи баррелей, а добыча достигнет 171 тысячи баррелей. На Niobrara добыча увеличится на 1 тысячу баррелей, до 747 тысяч.

По данным ведомства, в следующем месяце добыча на Haynesville останется на отметке декабря в 39 тысяч баррелей в день, на Eagle Ford — снизится на 9 тысяч, до 1,357 миллиона баррелей в день, на Anadarko — уменьшится на 15 тысяч, до 553 тысяч баррелей в день.

EIA также ожидает в январе роста добычи газа на этих месторождениях — на 77 миллионов кубических футов, до 85,598 миллиарда кубических футов в сутки. Оценка добычи газа в декабре составляет 85,521 миллиарда кубических футов в сутки.

Согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в ноябре сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 131, до 7 574 скважин. Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Высокий резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.