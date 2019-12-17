МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/. Минфин России предложил правительству целиком финансировать налоговые льготы для Приобского месторождения "Роснефти" и "Газпром нефти" из Фонда национального благосостояния (ФНБ), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на главу департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова.

По данным издания, Минфин предлагает правительству новую схему предоставления налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для Приобского. Как сообщил Сазанов, Минфин готов отказаться от введения НДПИ на попутный нефтяной газ (ПНГ) по ставке 385 рублей за тысячу кубометров в качестве компенсации выпадающих доходов, но предлагает ограниченное действие налогового вычета. "Если цена нефти опустится ниже базовой (42,4 доллара за баррель в 2020 году — ред.), вычет предоставляться не будет. А между базовой и некой фиксированной ценой (сегодня это 65 долларов за баррель) — это будет линейная возрастающая функция", — заявил Сазанов.

По бюджетному правилу при цене нефти ниже базовой все нефтегазовые доходы поступают в федеральный бюджет, если же цена нефти превышает базовую, дополнительные доходы идут в ФНБ. Таким образом, предложенная Минфином схема позволяет обезопасить базовые доходы бюджета, пишет газета. "На данный момент это предложение, которое внес Минфин. Мы недавно разослали законопроект по ведомствам, еще не получили их позицию", — пояснил Сазанов. В "Роснефти" и "Газпром нефти" отказались от комментариев. В Минэнерго и аппарате вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего ТЭК, не предоставили комментарий.

Как отмечает газета, "Роснефть" и "Газпром нефть" сохраняют возможность применения налогового вычета с 2020 года. "По Приобскому месторождению можно или просто сдвинуть срок начала действия льготы, или распространить ее задним числом", — пояснил изданию Сазанов.

Минфин сейчас пытается найти источники компенсации госбюджету 60 миллиардов рублей в год (600 миллиардов рублей за 10 лет), выпадающих из-за налоговых льгот для Приобского месторождения. В рамках таких изысканий ведомство надеется получить по меньшей мере 30 миллиардов рублей в год за счет предлагаемого нового налога — на добычу ПНГ.

При этом против этой идеи выступает Минэнерго и нефтяные компании. В частности, министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что выпадающие доходы бюджета из-за льгот Приобскому месторождению будут компенсированы за счет новых инвестиций, бурения, добычи, а вводить для этих целей налог на ПНГ нецелесообразно.