МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Группа "Сафмар" опровергает появившуюся в СМИ информацию о своем интересе к покупке у компании ОГК-2 Красноярской ГРЭС-2, сообщил РИА Новости представитель группы.

"Мы интерес к этому активу не подтверждаем", — сказал он.

Ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что ОГК-2 "Газпром энергохолдинга" (ГЭХа) и СУЭК, подконтрольная бизнесмену Андрею Мельниченко, договорились об условиях продажи до конца года угольной Красноярской ГРЭС-2 (1,26 ГВт) за 10 миллиардов рублей.

Красноярская ГРЭС-2 — единственный актив ГЭХа во второй ценовой зоне, в Сибири. При этом источники издания также сообщили, что на покупку непрофильного для себя актива претендовал "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Входящий в группу "Русский уголь" закрывает до 30% потребностей Красноярской ГРЭС-2 в угле с Переяславского угольного разреза, и при смене владельца он, как отметили собеседники издания, вероятно, лишится этих контрактов.