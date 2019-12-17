МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Дочерняя компания "Новатэка" — "Новатэк-Юрхаровнефтегаз" — приобрела права пользования двумя участками недр в Надымском районе и на Гыданском полуострове в ЯНАО, суммарные ресурсы газа по которым оцениваются почти в 700 миллиардов кубов, а общая стоимость приобретений составила около 1,2 миллиарда рублей, говорится в сообщениях компании.

В частности, "дочка" "Новатэка" выиграла аукцион на право пользования Южно-Ямбургским участком для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, заплатив за него 1,066 миллиарда рублей. Он расположен на территории Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в непосредственной близости от Северо-Уренгойского месторождения "Нортгаза" (СП "Новатэка" с "Газпром нефтью").

"Ресурсный потенциал участка по российской классификации оценивается на уровне 506 миллиардов кубометров газа и 126 миллионов тонн жидких углеводородов, что в совокупности составляет 4,3 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента. Лицензия выдается сроком на 25 лет", — сообщает "Новатэк".

Второй участок, выигранный этим же дочерним предприятием на аукционе — Восточно-Ладертойский. Он расположен на территории Гыданского полуострова в ЯНАО. Его ресурсный потенциал по российской классификации оценивается на уровне 184 миллиарда кубометров газа и 32 миллиона тонн жидких углеводородов, что в совокупности составляет 1,5 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента.

"Лицензия выдается сроком на 25 лет. По итогам аукциона разовый платеж за пользование недрами определен на уровне 81 миллион рублей", — уточняет "Новатэк".