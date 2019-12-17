МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Секретариат Энергетического сообщества Евросоюза (Energy Community) признал завершенным создание на Украине независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), говорится в сообщении регулятора.

"В своем заключении, сделанном сегодня в рамках Третьего энергетического пакета, секретариат подтвердил, что созданный оператор газотранспортной системы Украины, ГТСО, отделен (от "Нафтогаза", занимающегося также добычей и продажей газа – ред.) в соответствии с требованиями европейского законодательства", — говорится в релизе.

Группа "Нафтогаз" передала акции ГТСО холдингу "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), подконтрольному министерству финансов страны. Новая компания-оператор начнет вести свою деятельность с 1 января 2020 года, сообщает регулятор.