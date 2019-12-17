МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/. В военном бюджете США, предусматривающем санкции против "Северного потока-2", прослеживается недобросовестная конкуренция с попыткой навязать Европе покупку американского сжиженного газа (СПГ), считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Сенат США проголосовал во вторник за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток-2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования. Ранее сенат и палата представителей США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. Его уже одобрила нижняя палата конгресса, и после одобрения сената документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно подписать документ. Оборонный бюджет закладывает средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока-2", а также выделение 300 миллионов долларов на помощь Украине.

"Что касается санкций против "Северного потока-2", то здесь прослеживается четкая экономическая заинтересованность США, а точнее недобросовестная конкуренция: они хотят поставлять свой более дорогой сжиженный газ и пытаются заставить европейцев его покупать вопреки экономическим соображениям", — сказал Морозов РИА Новости.

Поэтому, считает депутат, США "выдумают такие угрозы", которые якобы исходят от России.

Вместе с тем, как отметил первый зампред думского комитета Дмитрий Новиков, в вопросе необходимости наращивать военный бюджет нет ничего нового, и это тема, в которой политическая элита США сравнительно консолидирована.

"Более того, эта раскрутка санкционной спирали — это один из способов оправдать наращивание военных расходов", — отметил Новиков.

Как пояснил депутат, все это связано и с непосредственными задачами США: оказывать давление на Россию с целью подорвать ее экономику, боеспособность и уменьшить влияние.