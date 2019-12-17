МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/. Санкции в отношении проекта "Северный поток-2", средства на которые предусмотрены в одобренном сенатом США оборонном бюджете, подрывают суверенитет Германии, однако Берлин не будет отвечать на них симметрично, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Сенат США проголосовал во вторник за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток-2" и военная помощь Украине. После одобрения сената документ должен поступить на подпись президенту Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно подписать документ.

Суздальцев заявил РИА Новости, что остановка проекта может нанести сильный удар по европейской экономике.

"США действительно угрожают реальными экономическими санкциями проекту "Северный поток-2", но кроме всего прочего это демонстративное вмешательство во внутренние дела Германии. Будем рассчитывать на то, что немцы сейчас начнут судебные процессы, будут тянуть время, чтобы закончить проект, в котором они сами заинтересованы. Но в целом это опасный прецедент, подрывающий суверенитет государства", — отметил эксперт.

По его словам, санкции в данном случае – это удар не столько по "Газпрому", сколько по Германии, у которой в случае запуска "Северного потока-2" есть реальные перспективы стать крупным газовым хабом в северной части Европы.

При этом Суздальцев исключил возможность введения со стороны ФРГ ответных санкций против США.

"На словах это может быть заявлено, а на самом деле контроль США над Германией огромен. Они (Берлин – прим. ред.) будут искать какие-то обходные варианты, там могут скандалы возникать, но на самом деле они склонятся под давлением Вашингтона", — сказал он.

Также эксперт отметил, что завершение работ по газопроводу попадает на зимние месяцы, а в этом случае резко ужесточаются экологические требования германского законодательства для работ в прибрежной зоне Балтийского моря.

"Сейчас ситуация снова подвисла, потому что "Газпром" обратился к германским властям с просьбой разрешить ему закончить работы в зимнее время. Если такое разрешение не будет дано, стройка возобновится не раньше марта", — пояснил он.

Что касается средств на поддержку Украины, то этот шаг, по мнению эксперта, призван "продемонстрировать, что Украина не забыта, ей оказывается помощь и поддержка". "В Киеве это будет воспринято как очередная победа", — считает он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным проектом, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.