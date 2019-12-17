КИЕВ, 17 дек /ПРАЙМ/. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев считает, что санкции США против газопровода "Северный поток-2" повлияют на участников переговоров по транзиту газа.

Сенат США проголосовал во вторник за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток-2" и военная помощь Украине. После одобрения сената документ должен поступить на подпись президенту Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно подписать документ.

"Да, это повлияет на участников переговоров. И не только на российских коллег, но и еще на одну европейскую страну", — цитирует Коболева издание "Новое время" во вторник.

По его словам, санкции против "Северного потока-2" не означают прекращения строительства газопровода. "Это очень крутая новость. Это еще не значит, что это финиш и "Северный поток-2" не построят, потому что есть вопросы, которые для меня остаются серой зоной. Но сейчас чаша весов склоняется к тому, что газопровода таки не будет", — отметил глава компании.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Сейчас "Газпром" и "Нафтогаз" активно проводят переговоры в двустороннем формате.

Последняя встреча прошла в Вене 13 декабря с участием исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко и главы "Газпрома" Алексея Миллера. Замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский ранее во вторник заявил, что переговоры "Нафтогаза" и "Газпрома" идут хорошо, диалог между компаниями интенсивный.

Ранее во вторник вице-президент ЕК Марош Шефчович сообщил, что новый раунд трехсторонних консультаций на политическом уровне запланирован на 19 декабря. Проведение встречи планируется в Берлине, сказал РИА Новости источник в структурах ЕС. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев считает, что в случае провала переговоров по транзиту газа в этом году они могут возобновиться в апреле-мае 2020 года.