МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Один из ключевых иностранных партнеров "Газпром нефти", испанская Repsol, хочет улучшить налоговые условия их совместного предприятия (СП) "Евротэк-Югра", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, Repsol просит перевести "Евротэк-Югра" с действующей налоговой системы на налог на дополнительный доход (НДД). Два источника газеты рассказывают как минимум о двух обращениях — в Минэнерго и Минэкономразвития. Один из них говорит, что ключевым доводом Repsol является нерентабельность освоения месторождений "Евротэк-Югры" в действующей налоговой системе. Переход на НДД позволит снизить налоговую нагрузку на компанию в начальный период разработки месторождений, когда капитальные затраты высокие, а добыча еще невелика, отмечает издание. В Минэнерго, Минэкономразвития, Repsol не ответили газете. В "Газпром нефти" отказались от комментариев.

В 2017 году "Газпром нефть" приобрела у Repsol 25,02% акций компании "Евротэк-Югра", владеющей семью лицензиями на разведку и добычу полезных ископаемых в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), и получила право на увеличение доли до 50%. В апреле 2018 года "Евротэк-Югра" получила лицензию на шесть участков Карабашской зоны ХМАО с потенциалом добычи 15-25 миллионов тонн нефтяного эквивалента.

В декабре компании объявили о создании совместного предприятия "Карабашские-6" для геологического изучения шести участков в Карабашской зоне Ханты-Мансийского автономного округа. В июне "Газпром нефть" подписала соглашение о намерениях о создании СП с испанской Repsol и англо-голландской Shell (им будет принадлежать по 25%) для освоения Лескинского и Пухуцяяхского участков на Гыданском полуострове.

Как подтвердили изданию в Минфине, предложение перевести "Евротэк-Югру" на НДД поступало, но "говорить о расширении применения режима НДД и его донастройке можно только после анализа результатов эксперимента", пишет газета.

По оценке главы "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, эффект от перехода на НДД может составить не менее 4 тысяч рублей на 1 тонну добытой нефти, что при применении к объему запасов с учетом коэффициента извлечения соответствует более 50 миллиардов рублей за весь срок разработки месторождения.