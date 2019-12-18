МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Американские санкции против российского трубопровода "Северный поток-2" являются идеальным примером недобросовестной конкуренции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что экономические меры со стороны США нарушают международное право и не нравятся ни Москве, ни Европе, включая Германию и Францию. СМИ: В Белом доме признали, что шансы помешать "Северному потоку-2" малы

"Такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу. Такие действия являются, собственно, непосредственным нарушением международного права, являются идеальным примером недобросовестной конкуренции и распространения своей, собственно, своего искусственного доминирования на европейские рынки. Навязывание европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной, соответственно, продукции, имеется в виду более дорогой природный газ", — сказал Песков.

Он добавил, что это все, что можно сказать на текущей стадии.

В Кремле исходят из того, что проект "Северный поток-2" будет закончен, несмотря на санкции США.

"Мы исходим из того, что этот проект будет закончен", — ответил пресс-секретарь на вопрос о том, смогут ли американские санкции, по мнению Кремля, остановить реализацию "Северного потока-2".

Напомним, что во вторник, 17 декабря, американский сенат проголосовал за оборонный бюджет в размере $738 миллиардов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока-2" и военная помощь Украине. После этого документ должен поступить на подпись президенту США Дональду Трампу, который ранее говорил о том, что готов незамедлительно его подписать.