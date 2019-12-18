КИЕВ, 18 дек — ПРАЙМ. "Оператор ГТС Украины" подписал с румынской компанией Transgaz межоператорское соглашение, разблокировав поставки газа из Южной Европы и Турции, сообщается в среду на сайте украинской компании.

"Сегодня "Оператор ГТС Украины" и румынский Transgaz подписали межоператорское соглашение и разблокировали трансбалканский газовый коридор", — говорится в сообщении. По данным украинской компании, у поставщиков газа появилась возможность транспортировать "голубое топливо" новым маршрутом из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию на Украину, а далее в Молдавию.

Компания сообщила, что с 1 января в межгосударственной точке "Исакча1-Орловка1" будет доступна мощность по маршруту Украина-Румыния в размере 17,8 миллиона кубометров газа в сутки, а также в обратном направлении — 15,8 миллиона кубометров в сутки.

"Оператор ГТС Украины" поясняет, что предыдущие условия взаимодействия операторов ГТС Украины и Румынии не позволяли транспортировать природный газ в реверсном направлении, поскольку такая возможность была заблокирована действующим контрактом на транзит газа между "Нафтогазом" и "Газпромом". "По окончании этого контракта с 1 января 2020 такое ограничение будет нивелировано, и оператор ГТС Украины сможет сотрудничать с оператором ГТС Румынии по европейским правилам", — говорится в сообщении.

Украина прекратила закупку газа в РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закупая газ по реверсу в Европе. Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года.

Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Вице-президент ЕК Марош Шефчович на этой неделе сообщил, что новый раунд трехсторонних консультаций на политическом уровне запланирован на 19 декабря. Встреча планируется в Берлине, сказал РИА Новости источник в структурах ЕС.

При этом в начале декабря в рамках саммита "нормандской четверки" прошли переговоры лидеров России и Украины, на которых обсудили и газ. Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров заявил, что вопрос удалось разблокировать, и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали.