КИЕВ, 18 дек — ПРАЙМ. Компания "Укрнафта" заявила, что Верховный суд Швейцарии подтвердил необходимость взыскания в ее пользу с России 44,4 миллиона долларов компенсации за утрату имущества в Крыму, сообщается в среду на сайте компании.

Постоянный третейский суд в Гааге в начале апреля принял решение взыскать с России в пользу "Укрнафты" 44,4 миллиона долларов компенсации за утрату имущества в Крыму после его воссоединения с РФ. Суд также постановил взыскать с РФ проценты в размере 5,5 миллиона долларов, а также арбитражные расходы в размере 3,5 миллиона долларов. РФ в мае обжаловала это решение.

"Решением от 12 декабря 2019 года Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу ОАО "Укрнафта", — говорится в сообщении.

По данным компании, суд также обязал Россию выплатить "Укрнафте" 155 тысяч швейцарских франков (около 158 тысяч долларов) судебных издержек.