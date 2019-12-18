БРЮССЕЛЬ, 18 дек — ПРАЙМ. 19 декабря, в Берлине, на очередной трехсторонней министерской встрече по вопросам транзита российского газа в Европу, где примут участие РФ, Украина и Еврокомиссия, основыми темами станут вопросы длительности контракта по транзиту, объемах поставок, тарифах, а также на разрешении арбитражных вопросов. Об этом в среду сообщила Еврокомиссия.

"В четверг, 19 декабря, в Берлине пройдет очередной раунд трехсторонних консультаций на политическом уровне с Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа через Украину после 2019 года. Переговоры будут сосредоточены вокруг политического соглашения, охватывающего продолжительность, объемы и тарифы будущего транзитного контракта, а также арбитраж", — отмечается в релизе ЕК.

В релизе отмечается, что представлять Еврокомиссию будет вице-президент Марош Шефчович. Он ранее отвечал в ЕК за формирование энергетического союза, а также вел трехсторонние переговоры. С декабря нынешнего 2019 года Шефчович отвечает за межинституциональные отношения.

Напомним, что предыдущие министерские трехсторонние встречи по транзитному вопросу проходили 17 июля прошлого 2018 года, а в текущем: 21 января, 19 сентября и 28 октября.