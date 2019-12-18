МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. "Россети" в среду ввели в эксплуатацию несколько энергообъектов в Иркутской и Тюменской областях, сообщает компания.

В Иркутской области начали работу подстанции 500 кВ «Усть-Кут» и 220 кВ "Сухой Лог", а в Тюменской – подстанции напряжения 110 кВ "Причал" и "Молодежная".

"Открытые сегодня энергообъекты стали еще одним важным шагом группы "Россети" на пути реализации концепции «Цифровая трансформация 2030». Наши потребители – как промышленные, так и бытовые – в ближайшее время ощутят значительные улучшения качества и доступности услуг по передаче электроэнергии. В дополнение к этому мы создали необходимые инфраструктурные условия для строительства массивного жилого фонда, а также развития крупных промышленных проектов и производств, что, без сомнения, позитивно скажется на улучшении качества жизни россиян и придаст импульс созданию новых рабочих мест", — отметил глава "Россетей" Павел Ливинский.

Начало работы подстанций устраняет дефицит мощности в этих регионах, обеспечивает стабильное энергоснабжение промышленных потребителей, создает резерв мощности для строительства новых жилых микрорайонов, говорится в сообщении компании.

Запуск объектов стал завершающим этапом создания Пеледуйского энергокольца, проходящего через Иркутскую область, Забайкальский край, Республики Саха (Якутия) и Бурятия.