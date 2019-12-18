КИЕВ, 18 дек — ПРАЙМ. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), 26 декабря должна завершить сертификацию нового оператора украинской газотранспортной системы и утвердить тарифы на транспортировку газа, сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Во вторник секретариат Энергетического сообщества Евросоюза (Energy Community) признал завершенным создание на Украине независимого оператора ГТС.

"Окончательное решение по сертификации самого оператора ожидается 26 декабря этого года, также 26 декабря мы ожидаем, что регулятор опубликует тарифы, по которым весь рынок будет работать со следующего года", — сказал Коболев на конференции в среду.

Он напомнил, что отдельная компания "Оператор ГТС Украины" начала работу в июле этого года, в октябре она подала заявку на сертификацию по модели ISO. Также была подана заявка на установление тарифов оператора и план развития на 10 лет. По его словам, с 2020 года оператор станет полностью независимым.

"Первого числа (1 января 2020 года — ред.) должны быть подписаны физически акты, которые переведут активы и акции компании из группы "Нафтогаз" под министерство финансов и МГУ (компания "Магистральные газопроводы Украины" — ред.)", — сказал Коболев.