КИЕВ, 18 дек — ПРАЙМ. Запас газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины к концу года составит около 19 миллиардов кубометров, и этого хватит, чтобы страна прошла зиму без перебоев даже в условиях отсутствия импорта газа, считает глава нового "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

Объем газа в ПХГ Украины по состоянию на 17 декабря составил 19,589 миллиарда кубометров, сократившись за сутки на 0,28%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

"Мы ожидаем, что на конец этого года объём газа в ПХГ будет около 19 миллиардов, по нашим подсчетам этого вполне хватит пройти зиму даже без любого импорта, только на собственных ресурсах", — сказал Макогон в среду в ходе дискуссии на тему выделения оператора газотранспортной системы из "Нафтогаза", которая транслировалась на странице компании в Facebook.

Он также отметил, что приоритетом работы новой компании с 1 января будет обеспечение работы ГТС Украины в случае отсутствия транзита.

Во вторник секретариат Энергетического сообщества Евросоюза (Energy Community) признал завершенным создание на Украине независимого оператора ГТС. "Нафтогаз Украины" ожидает 26 декабря завершения сертификации оператора украинским регулятором, после чего тот приступит к управлению ГТС.