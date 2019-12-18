МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. "Россети" нацелены на последовательное увеличение дивидендных выплат, заявил глава компании Павел Ливинский.

"Наша политика — последовательное увеличение дивидендных выплат. Так устроена экономика, мы уже выплатили в этом году рекордные 5 миллиардов рублей дивидендов… Мы настроены увеличивать дивидендный поток по результатам деятельности, я думаю, что это увидят по результатам работы и наши акционеры и по результатам текущего года, и в последующие годы при последовательной реализации всех наших планов", — сказал Ливинский в интервью телеканалу "Россия 24".

Также компания в настоящее время разрабатывает новую дивидендную политику, новую программу развития, а также опционную программу, добавил он.

"Россети" не платили дивидендов по итогам 2018 года, но выплатили их за первый квартал 2019 года в общем объеме 5,03 миллиарда рублей — 2,443 копейки на обыкновенную и 7,997 копейки на привилегированную.

Далее, по итогам первого полугодия 2019 года, компания дивидендов также не выплачивала. Как в начале декабря говорил Ливинский, и по итогам первых трёх кварталов текущего года дивидендные выплаты также не планируются. Однако советы директоров девяти дочерних компаний "Россетей" рекомендовали акционерам выплатить дивиденды за этот период. Речь идёт о МОЭСК, "МРСК Волги", "МРСК Северо-Запада", "МРСК Урала", "МРСК Центра", "МРСК Приволжья", ФСК, "МРСК Сибири" и Томской распределительной компании.

Контролирующий акционер "Россетей" — государство в лице Росимущества, владеющее 88,04% уставного капитала.