МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Тегеран ожидает, что сотрудничество с Москвой по ядерному объекту в Фордо в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий расширится, заявил посол Ирана в РФ Мехди Санаи.

С 2017 года специалисты топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе работали над проектом модификации двух каскадов газовых центрифуг на предприятии в Фордо для производства стабильных изотопов теллура и ксенона в медицинских целях. После 6 ноября Иран отказался от выполнения части обязательств по ядерной сделке, начав обогащение урана в Фордо, что сделало технически невозможным производство стабильных изотопов в том же помещении, где идет обогащение урана. После этого российская компания сначала заявила, что приостанавливает работы на объекте, а затем — что не рассматривает возможность возобновления работ на заводе. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что вокруг проекта на "Фордо" сложилась новая ситуация, и российская сторона переводит его в режим "stand-by".

"Мы ожидаем, что текущее ирано-российское сотрудничество в рамках реализации СВПД, в частности по ядерному объекту в Фордо, продолжится и даже расширится", — сказал Санаи в интервью газете "Коммерсант".

При этом дипломат отметил, что Москва и Пекин, несмотря на значительную политическую поддержку, могли бы "сделать больше для поддержки Ирана". Санаи напомнил, что после одностороннего выхода США из СВПД Иран принял решение о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках СВПД с промежутками в 60 дней.

"Существует вероятность, что после еще нескольких периодов сокращения просто не останется обязательств, которые Иран захочет исполнять", — констатировал посол.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Четвертый этап сокращения обязательств был объявлен Тегераном 6 ноября. Среди последних расширений санкций США в отношении Ирана — запрет гражданам США на ведение дел с авиакомпанией Mahan Air, а также десятком ее самолетов. Собственность внесенных в список санкций компаний в юрисдикции США будет заблокирована.