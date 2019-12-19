ВАШИНГТОН, 18 дек /ПРАЙМ/. Сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон предупредили о риске "сокрушительных и фатальных" американских санкций швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток-2".

Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока-2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно подписать документ.

"Это письмо должно официально уведомить вас, ваших сотрудников, вашу компанию и ваших акционеров. Этот закон (бюджет – ред.) был принят специально для того, чтобы немедленно остановить работу вашей компании по "Северному потоку-2"… Мы понимаем, что Россия платит всем странам очень значительную сумму денег за завершение строительства газопровода "Северный поток-2". Однако последствия того, если ваша компания продолжит выполнять свою работу, даже в течение одного дня после того, как президент подпишет закон о санкциях, — подвергнут вашу компанию сокрушительным и потенциально фатальным правовым и экономическим санкциям", — говорится в письме сенаторов.

Текст письма опубликован на сайте сенатора-республиканца Круза. На протяжении длительного времени он выступает против "Северного потока-2", утверждая, что проект принесет РФ многомиллиардные прибыли, которые пойдут на дальнейшую "российскую агрессию", и поставит Европу в еще большую зависимость от российского газа. В администрации США в целом согласны с такой точкой зрения и в качестве альтернативы предлагаю европейцам расширять закупки американского сжиженного природного газа.

Авторы отмечают, что в случае введения санкций может быть заблокирована собственность Allseas в США, включая ее американскую штаб-квартиру в Хьюстоне, компания будет "отрезана" от рынка США, любые транзакции в американской юрисдикции будут запрещены (то есть фактически расчет в долларах), а руководители компании будут лишены возможности въезда в США.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду заявила, что в Берлине против экстерриториальных санкций США и намерены "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока-2".