БЕРЛИН, 19 дек /ПРАЙМ/, Мария Князева. Очередной раунд трёхсторонних консультаций по продолжению транзита российского газа в Евросоюз через Украину после 2019 год пройдёт в Берлине 19 декабря.

Трехсторонние переговоры по этой теме идут с лета прошлого года и пока не дали окончательного результата, хотя нынешний транзитный контракт должен прекратить действовать уже в конце года. Более того, после предыдущей министерской трехсторонки в конце октября в Еврокомиссии заявили, что разочарованы ее результатами.

Встреча в четверг пройдёт на политическом уровне, ее ждали несколько недель: сначала предполагалось ее проведение в конце ноября, затем в начале декабря. Однако стороны договорились встретиться 19 декабря, при этом официальная информация о дате появилась буквально накануне самой встречи.

ЗА НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ ДО

Российская сторона на последних трехсторонних консультациях в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками российского газа на Украину. Ранее упоминались, к примеру, разбирательства в Стокгольме и антимонопольное дело на Украине против "Газпрома".

"Газпром" и "Нафтогаз" ведут несколько споров в судах по действующим контрактам на поставку и транзит газа через Украину. Кроме того, антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Газпром" почти на 7 миллиардов долларов, сочтя компанию злоупотребляющей монопольным положением на рынке транзита газа страны. Кроме того, в апреле Киев подал жалобу в ЕК на антиконкурентное поведение "Газпрома", связанное со строительством "Северного потока 2" и якобы запретом на виртуальный реэкспорт.

После октябрьской министерской встречи начались двусторонние контакты российской и украинской сторон.

В начале декабря в рамках саммита "нормандской четверки" прошли переговоры лидеров России и Украины, на которых обсудили и газ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос удалось разблокировать и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали. По его оценке, выросла вероятность подписания долгосрочного транзитного контракта и удалось снять вопрос о выплате 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража — страна согласна получить их от России газом.

Еврокомиссия также хотела бы, чтобы стороны заключили долгосрочный контракт, звучала цифра минимум в 10 лет.

"Газпром" и "Нафтогаз" после октябрьской трехсторонки вели активные переговоры, последняя встреча прошла в Вене 13 декабря с участием исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко и главы "Газпрома" Алексея Миллера. Витренко после этих консультаций сообщил РИА Новости, что есть предварительные договоренности по транзиту газа из России через Украину, однако конечного согласованного варианта на тот момент ещё не было.

Особых подробностей стороны не разглашали. Кроме того позднее "Нафтогаз Украины" даже опроверг информацию о том, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту.

Что касается встречи 19 декабря, то Еврокомиссия сообщила, что переговоры сосредоточатся вокруг "политического соглашения", охватывающего продолжительность транзитного контракта, объемы прокачки газа и тарифы, а также вопросы арбитража, которые, судя по всему, и были упомянуты российской стороной в пакетном решении.

МЕСТО ВСТРЕЧИ

Площадкой для новых консультаций на этот раз был выбран не Брюссель, где проходили последние несколько раундов таких встреча, а Берлин. Именно в этом городе полтора года назад был начат диалог о транзите.

Со стороны Еврокомиссии в трехсторонке продолжает участвовать вице-президент ЕК Марош Шефчович, который в начале декабря сменил сферу деятельности, оставшись в руководстве Еврокомиссии. Если раньше он отвечал за энергетику, то теперь — за межинституциональные отношения. Однако именно он в последние несколько лет вёл со стороны ЕК трехсторонние газовые переговоры с РФ и Украиной.

И в Берлине у Шефчовича в преддверии нынешней трехсторонки запланирована встреча с министром энергетики Германии Петером Альтмайером. Кроме того министр "подключится" к трехсторонним консультациям, об этом заявила представитель министерства экономики и энергетики Германии Анника Айнхорн.

Стоит отметить, что именно в Германию идёт "Северный поток" и по стране проходит принимающий из него газ трубопровод OPAL, вокруг объёмов использования которого в ЕС идёт спор.

Также в ФРГ по морю придёт и строящийся газопровод "Северный поток 2", который беспокоил Еврокомиссию. Этот маршрут поставок российского газа может заработать уже в 2020 году. И именно Германии предстоит применять к этому газопроводу, когда он будет запущен, обновлённые правила Газовой директивы, вводящие дополнительные требования к работе морских участков газопроводов в ЕС. Эти правила Евросоюз с подачи Еврокомиссии принял в нынешнем году.

ШАНСЫ

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что вероятность подписания нового контракта на транзит газа с РФ до конца года стремится к нулю.

Кроме того, он также говорил, что в случае провала переговоров по транзиту газа в этом году они могут возобновиться в апреле-мае 2020 года.

При этом старший научный сотрудник Oxford Institute for Energy Studies Катя Яфимава высказала РИА Новости мнение, что РФ и Украина имеют шанс прийти к заключению долгосрочного соглашения о транзите до конца года, в том числе на предстоящей трёхсторонней встрече 19 декабря.

Срок транзитного соглашения, по мнению Яфимавы, будет зависеть от того, согласятся ли стороны на мировое по всем судебным разбирательствам, найдут ли общие подходы к вопросам возобновления прямых закупок российского газа Украиной и объемов таких закупок, установления экономически обоснованных тарифов на транспортировку, а также от гарантий Германии и ЕК об использовании мощностей "Северного потока-2" и газопровода OPAL.

Ожидать полномасштабного газового кризиса в Европе сразу же после отключения украинского транзита, если это все же теоретически произойдёт, ждать вряд ли стоит — хранилища газа в Евросоюзе заполнены почти полностью, о чем говорила ещё осенью и сама Еврокомиссия.

Европейским потребителям ничего не угрожает при отсутствии заключенного контракта на транзит российского газа через территорию Украины, так как "Газпром" закачал рекордные объемы газа в подземные хранилища в ЕС, заявил РИА Новости ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Кроме того, как сказал РИА Новости немецкий политолог Александр Рар, Украине не удастся создать искусственный дефицит газа в Европе, блокировав работу своего транзита. По его словам, повторение ситуации десятилетней давности, когда Украина контролировала основной транзит газа из России в Европу, невозможно. У Киева нет больше транзитной монополии в отношении российского газа, есть трубопровод "Северный поток", по нему может быть поставлено значительное количество дополнительного объёма газа, если Украина откажется от договора.