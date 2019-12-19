БЕРЛИН, 19 дек — ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер перед трехсторонними консультациями по транзиту газа через Украину проводит в Берлине встречу с уполномоченным правительства Германии Георгом Графом Вальдерзее и министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером, сообщил РИА Новости источник в российской делегации.

"Делегация "Газпрома" прибыла в министерство экономики и энергетики ФРГ. Сейчас идет встреча Миллера, Альтмайера и Вальдерзее", — сказал источник.

Очередная трехсторонняя министерская встреча РФ, Украины и Еврокомиссии по транзиту российского газа пройдет 19 декабря в Берлине. Как сообщала ЕК, участники встречи сосредоточатся на вопросах длительности контракта, объемах поставок, тарифах, а также на разрешении арбитражных споров.