МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании "Нафтогаз" о взыскании $3 миллиардов с российского "Газпрома" носит политический характер, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Путин пообещал сохранение плоских тарифов на авиабилеты на Дальний Восток

Он отметил, что обоснование такого судебного решения тяжелым экономическим положением Украины — это чушь.

"Я убежден, как все-таки юрист по базовому своему образованию, что это решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический, не правовой характер, а скорее политический. Одно из обоснований решения Стокгольмского арбитражного суда — там написано: в связи с тяжелым экономическим положением на Украине. Это чушь какая-то", — сказал Путин.

"Решение суда есть, это правда, мы должны из этого исходить. Мы будем исходить из этого и будем искать приемлемое для всех решение, в том числе и для Украины. Как я уже многократно говорил, несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов — таких как "Северный поток-1", "Северный поток-2", "Турецкий поток", будем сохранять транзит через Украину", — отметил президент.

Президент рассчитывает, что Москве и Киеву удастся договориться по газу, нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике.

"Я думаю, что мы договоримся. Мы, кстати говоря, на пути к этим договоренностям. И мы будем стремиться к тому, чтобы украинская сторона была довольна этими договоренностями. У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике или как-то использовать это для влияния на ситуацию на самой Украине. Мы заинтересованы в том, чтобы и Украина получала нормально ресурс, и наши потребители в Европе чтобы были спокойны за то, что у нас нормальные отношения с нашими соседями", — сказал он.

По его словам, Россия будет искать решение сложившейся ситуации по газу, приемлемое для всех. В том числе — для Украины.

Напомним, что Стокгольмский арбитражный суд в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам компаний "Газпром" и "Нафтогаз" в отношении контрактов на поставку и транзит газа. Российская сторона была обязана судом выплатить Украине $2,56 миллиарда.

"Газпром" обжаловал эти решения в марте 2018 года, в мае того же года — потребовал полной отмены "транзитного" решения.