БЕРЛИН, 19 дек — ПРАЙМ. Россия и Украина проводят двустороннюю встречу в преддверии газовых консультаций с участием Еврокомиссии (ЕК), сказал РИА Новости источник в российской делегации.

"В министерстве экономики ФРГ началась встреча "Россия — Украина", — сказал он.

В состав украинской делегации входят министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и глава нового "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон, добавил он.

Очередная трехсторонняя министерская встреча, посвящённая транзиту российского газа, между РФ, Украиной и Еврокомиссией пройдет 19 декабря в Берлине. Как говорила ЕК, она сосредоточится на вопросах длительности контракта, объемах поставок, тарифах, а также на разрешении арбитражных споров.