БЕРЛИН, 19 дек — ПРАЙМ. Переговоры делегаций России и Украины по газовым вопросам в министерстве экономики ФРГ продолжаются уже шесть часов, сообщил РИА Новости источник в российской делегации.

"У нас уже пока все продолжается, в том же формате. Шесть часов уже получается", — сказал собеседник агентства.

После планируется проведение консультаций в многостороннем формате с участием Еврокомиссии.

В состав российской делегации входят глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак, украинской — министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и глава нового "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Киев прекратил прямые закупки российского газа в ноябре 2015 года, поставляя "голубое" топливо по реверсу из Европы.