Переговоры России и Украины по газу в Берлине длятся уже шесть часов
БЕРЛИН, 19 дек — ПРАЙМ. Переговоры делегаций России и Украины по газовым вопросам в министерстве экономики ФРГ продолжаются уже шесть часов, сообщил РИА Новости источник в российской делегации.
"У нас уже пока все продолжается, в том же формате. Шесть часов уже получается", — сказал собеседник агентства.
После планируется проведение консультаций в многостороннем формате с участием Еврокомиссии.
В состав российской делегации входят глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак, украинской — министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и глава нового "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Киев прекратил прямые закупки российского газа в ноябре 2015 года, поставляя "голубое" топливо по реверсу из Европы.
https://1prime.ru/energy/20191219/830714707.html