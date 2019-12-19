БЕРЛИН, 19 дек /ПРАЙМ/. Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального соглашения по транзиту российского газа через украинскую территорию, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Я благодарю министра экономики и энергетики Германии за то, что принял нас сегодня и помог в выработке принципиального соглашения, которое было достигнуто сегодня", — заявил он после трехсторонних переговоров РФ-ЕС-Украина по транзиту газа в Берлине.