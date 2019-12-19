БЕРЛИН, 19 дек /ПРАЙМ/. Достигнутое соглашение о транзите российского газа через Украину будет рассмотрено в Москве и Киеве, только после одобрения сторонами оно будет подписано, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"После этих очень интенсивных переговоров мне очень приятно сообщить, что мы достигли соглашения в принципе по всем ключевым элементам, параметрам. Думаю, это очень хорошая и позитивная новость для Европы, для России, для Украины, для граждан всех стран", — рассказал Шефчович после трехсторонних переговоров в Берлине.

Он добавил, что сегодня стороны не намерены сообщать детали, "потому что соглашение должно быть рассмотрено в столицах (вовлеченных стран) и финализировано, и одобрено". "После этого мы перейдем к формальному подписанию", — пояснил он.