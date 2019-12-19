БЕРЛИН, 19 дек /ПРАЙМ/. Следующая встреча России и Украины по газу состоится в ближайшее время, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"В ближайшее время", — ответил он на вопрос, когда состоится следующая встреча по газу.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил по итогам переговоров в четверг, что Россия, Украина и ЕК достигли принципиального соглашения по газу. По его словам, оно будет рассмотрено в Москве и Киеве, и только после одобрения сторонами оно будет подписано.