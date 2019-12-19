БЕРЛИН, 19 дек /ПРАЙМ/. Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу, надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности, заявил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам переговоров с Украиной при участии ЕК и ФРГ.

"Мы, действительно, сегодня очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования. Надеемся, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности уже", — сказал Новак.