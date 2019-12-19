БЕРЛИН, 19 дек /ПРАЙМ/. Министр энергетики Украины Алексей Оржель рассчитывает, что в ближайшее время Киев и Москва согласуют финальные договоренности по газу, достигнутые в Берлине.

"Мы очень качественно отработали конечный протокол решения, который нас приближает к подписанию финальных договоров, и действительно, сейчас мы готовы представить для согласования с нашими столицами. В ближайшее время, я уверен, что мы достигнем положительных результатов для всех сторон", — заявил Оржель журналистам.