БЕРЛИН, 19 дек /ПРАЙМ/. "Газпром" и новая компания "Оператор газотранспортной системы Украины" проведут переговоры в субботу на техническом уровне, заявил журналистам глава украинской компании Сергей Макогон.

"У нас будет двусторонняя встреча с "Газпромом" в субботу", — заявил он, добавив, что это будет встреча на техническом уровне.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил по итогам переговоров в четверг, что Россия, Украина и ЕК достигли принципиального соглашения по газу. По его словам, оно будет рассмотрено в Москве и Киеве, и только после одобрения сторонами оно будет подписано.