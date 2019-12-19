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БЕРЛИН, 19 дек /ПРАЙМ/. Следующая встреча России и Украины по газу состоится в ближайшее время, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"В ближайшее время", — ответил он на вопрос, когда состоится следующая встреча по газу.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил по итогам переговоров в четверг, что Россия, Украина и ЕК достигли принципиального соглашения по газу. По его словам, оно будет рассмотрено в Москве и Киеве, и только после одобрения сторонами оно будет подписано.

Переговоры делегаций России и Украины при участии ЕК и ФРГ прошли в четверг в Берлине. В состав российской делегации вошли глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак, украинской — министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и глава нового "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Киев прекратил прямые закупки российского газа в ноябре 2015 года, поставляя "голубое" топливо по реверсу из Европы.