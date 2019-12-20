КИЕВ, 20 дек — ПРАЙМ. Премьер Украины Алексей Гончаренко заявил, что по итогам газовых переговоров с РФ не стоит ждать предательства национальных интересов страны.

"Мы работаем сейчас над переговорами с РФ по газу. Последние две недели – сложный процесс. Там также измены нет. Никто не предает государственные интересы", — сказал премьер, выступая в Раде в ходе "Часа вопросов к правительству" в пятницу. По его словам, сейчас состоится заседание правительства по газовым переговорам с РФ.

Девятичасовые переговоры России и Украины по целому ряду вопросов, связанных с дальнейшим газовым сотрудничеством, завершились в четверг в Берлине принципиальными договоренностями сторон, однако подписание документов так и не состоялось, его обещают в ближайшее время.

Интересно, что на этот раз к обсуждениям, помимо традиционных участников в лице России, Украины и Еврокомиссии, присоединился крупнейший потребитель российского газа — Германия, помогая сторонам договориться. И хотя формат оставался двусторонним, европейские коллеги периодически подключались к диалогу.

Россия и Украины пытаются договориться по целому ряду газовых вопросов, главный из которых — транзит российского газа в Европу после 2019 года, когда истекает действующий контракт.

Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Киев прекратил прямые закупки российского газа в ноябре 2015 года, поставляя "голубое" топливо по реверсу из Европы.