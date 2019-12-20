МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Одним из условий пакетного газового соглашения с Украиной может быть выплата "Газпромом" около 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда, рассказал РИА Новости источник в российской делегации на соответствующих консультациях.

"Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата "Газпромом" около 3 миллиардов по решению Стокгольмского арбитража", — заявил источник.

"Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске", — продолжил он.

Ранее президент России Владимир Путин заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по газу с Украиной, но указал, что договоренности должны быть взаимоприемлемыми и не создавать риски.

"Мы будем стремиться к этому, но они (условия соглашения — ред.) должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", — заявил Путин.

В пятницу в Петербурге первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов проводит встречу с лидером украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. К их разговору присоединился глава российского государства.

Во время встречи речь зашла о газовых проблемах между странами. Путин заметил, что соглашение о транзите российского газа через Украину пока не заключено.

"Сегодня серьезные проблемы: доходная часть бюджета (Украины — ред.) получала до 3 миллиардов долларов от транзита, в этом году транзитировали где-то 87 миллиардов кубов, в следующем году с учетом контракта и ограниченных возможностей по транзиту сложная будет задача решить так, чтобы это отвечало интересам Украины", — сказал Медведчук.

При этом он подчеркнул, что соглашения между Россией и Украиной нужны.