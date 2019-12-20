КИЕВ, 20 дек — ПРАЙМ. Киев готов подписать новый контракт на транзит газа из РФ без предварительного урегулирования вопроса компенсации "Газпромом" 3 миллиардов долларов, присуждённых Стокгольмским арбитражем, заявил в пятницу глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Девятичасовые переговоры России и Украины по целому ряду вопросов, связанных с дальнейшим газовым сотрудничеством, завершились в четверг в Берлине принципиальными договоренностями сторон, однако подписание документов так и не состоялось, его обещают в ближайшее время. В пятницу переговоры проходят в Минске.

"Никакой контракт из предложенных нами и обсуждаемых на переговорах не ставит в зависимость от погашения долга "Газпрома" перед "Нафтогазом". Мы готовы подписываться, не решив старые проблемы", — заявил Коболев в пятницу в эфире радио "Новое время", уточнив, что украинская сторона предложила российской несколько вариантов контрактов.

"Сейчас идет речь о нескольких контрактах. Подписание транзитного контракта крайне маловероятно из-за сроков. Там (в ходе переговоров – ред.) идет речь о некотором гибридном варианте, который мы давно сами предложили, сказав, что если, господа, не успеете стандартный вариант (подписать – ред.), мы вам предложим еще ряд вариантов, чтобы не прерывать транзит газа по территории Украины в ЕС… Чтобы не создать кризис", — сказал Коболев.

Россия и Украина пытаются договориться по целому ряду газовых вопросов, главный из которых — транзит российского газа в Европу после 2019 года, когда истекает действующий контракт. Кроме того, Стокгольмский арбитраж ранее вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов (около 3 миллиардов с учётом процентов, по подсчётам "Нафтогаза").

Украина пытается принудительно взыскать с "Газпрома" эти средства в различных юрисдикциях. При этом российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Ранее в пятницу источник в российской делегации на консультациях в Минске сообщил, что частью пакетного соглашения может стать выплата "Газпромом" этих 3 миллиардов.