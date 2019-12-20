МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные площадки.

Так, по итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,42%, до 7,2 доллара, "Новатэка" — снизилась на 1,34%, до 205,4 доллара, "Лукойла" — поднялась на 0,21%, до 97,5 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 2,39%, до 8,22 доллара, "Газпром нефти" — на 1,03%, до 34,4 доллара.

Цена расписок "Норникеля" опустилась на 0,38%, до 31,4 доллара. Бумаги "Северстали" подешевели на 0,61%, до 14,76 доллара, НЛМК — выросли в цене на 0,71%, до 22,7 доллара.

Бумаги ВТБ опустились в стоимости на 0,81%, до 1,46 доллара, Сбербанка — подорожали на 0,98%, до 15,97 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 1,89%, до 20,75 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 0,34%, до 4,76 доллара, стоимость бумаг "Магнита" выросла на 1,2%, до 11,77 доллара. Бумаги "Ленты" снизились в цене на 1,62%, до 3,03 доллара.