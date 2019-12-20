МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Делегации России и Украины продолжают газовые переговоры в Минске, они длятся уже почти шесть часов, сказал РИА Новости источник в российской делегации.

"У нас пока все продолжается. Начали в 15.30", — сказал делегат. Таким образом, переговоры длятся около шести часов.

В состав российской делегации входят вице-премьер РФ Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Россия и Украина пытаются договориться по целому ряду газовых вопросов, главный из которых — транзит российского газа в Европу после 2019 года, когда истекает действующий контракт. Российская сторона на трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Киев прекратил прямые закупки российского газа в ноябре 2015 года, поставляя "голубое" топливо по реверсу из Европы.

Вице-президент ЕК Марош Шефчович по итогам консультаций 19 декабря заявил, что соглашение сторон достигнуто по всем ключевым элементам, не предоставив подробностей. При этом ЕК ранее анонсировала, что встреча 19 декабря сосредоточится на "политическом соглашении", охватывающем продолжительность транзитного контракта, объемы прокачки газа и тарифы, а также вопросы арбитража. По словам российского министра энергетики Александра Новака, РФ и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности.