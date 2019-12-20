РФ и Украина подписали протокол договора о транзите и урегулировании взаимных требований
МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию республики и урегулировании взаимных требований, заявил журналистам представитель компании "Газпром".
"Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований", — сообщили в "Газпроме".
https://1prime.ru/energy/20191220/830721081.html