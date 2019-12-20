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МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию республики и урегулировании взаимных требований, заявил журналистам представитель компании "Газпром".

"Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований", — сообщили в "Газпроме".

При этом деталей новых газовых договорённостей в компании не раскрыли.

Переговоры России и Украины по газу прошли в пятницу в Минске, они продолжались около шести часов. В состав российской делегации входили вице-премьер РФ Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер. Со стороны Украины в переговорах участвовали министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и глава нового "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

России и Украине необходимо было договориться по целому ряду газовых вопросов, главный из которых — транзит российского газа в Европу после 2019 года, когда истекает действующий контракт. Российская сторона на трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Киев прекратил прямые закупки российского газа в ноябре 2015 года, поставляя "голубое" топливо по реверсу из Европы.