МИНСК, 20 дек /ПРАЙМ/. Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года, заявил РИА Новости в пятницу вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Это будет новый контракт (на транзит газа — ред.), его ключевые существенные условия на ближайшие пять лет согласованы. До Нового года мы подпишем этот контракт", — сказал Козак.

Он подчеркнул, что это будет пятилетний контракт, но не уточнил предполагаемые объемы транзита. "Объемы — необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей", — подчеркнул Козак.