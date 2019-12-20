МИНСК, 20 дек /ПРАЙМ/. Переговоры по газу завершились взаимовыгодными решениями для России, Украины и ЕС, транзит газа продолжится, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Переговоры завершились вполне успешно, мы нашли взаимовыгодные, взаимоприемлемые решения для Российской Федерации и для Украины и, самое главное, для европейских потребителей", — сказал Козак.

Он отметил, что "будет транзит газа через Украину". "Мы урегулировали все взаимные претензии, которые были между "Газпромом" и "Нафтогазом", и между правительством Украины и российским "Газпромом". Все необходимые решения — по объемам транзита на ближайшие пять лет и по компаниям, которые будут обеспечивать этот транзит, и по задолженности — все решения приняты. И мы подписали трехсторонний договор вместе с Европейским Союзом", — сказал вице-премьер.